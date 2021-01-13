РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 янв. В подмосковном Подольске в ходе рейда выявили нарушения в уборке и очистке улично-дорожной сети на улице 43-й Армии, единороссы попросили ГКУ Московской области «Дирекция дорожного строительства» передать этот участок дороги в оперативное управление одной из профильных организаций, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации федерального партийного проекта «Безопасные дороги» Всероссийской политической партии «Единая Россия» заместитель главы администрации по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству, муниципальный куратор партийного проекта Анатолий Гребенюк совместно с членами фракции «Единая Россия», депутатами горсовета и их помощниками провели обследование улично-дорожной сети на улице 43-й Армии.

«По результатам проверки выявили нарушения по уборке и очистке улично-дорожной сети. Ввиду того, что автомобильная дорога на улице 43-й Армии после завершения ее строительства ни одной организации в оперативное управление не передана, принято решение направить обращение в адрес ГКУ Московской области «Дирекция дорожного строительства». В нем просим принять меры по уборке и восстановлению перильного ограждения», - сказал Гребенюк.

Во время рейда проверили, как содержат зимой участок от улицы Ленинградская до кругового движения «Южный обход».