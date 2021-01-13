РИАМО - 13 янв. В новогодние праздники управляющие компании осмотрели 15 037 кровель, фасадов и подъездных козырьков в Подмосковье на предмет очистки от наледи, снежных свесов и опасных сосулек, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.
Через мобильное приложение, созданное на базе Единой государственной информационной системы обеспечения контрольно-надзорной деятельности Московской области, органы местного самоуправления назначают для коммунальщиков задания по выявлению сосулек. Контролирует выполнение заданий областная Госжилинспекция.
Когда работники ЖКХ приходят на указанное место, то фотографируют его, чтобы показать наличие или отсутствие наледи и сосулек. Если сосульки присутствуют, то их сразу же нужно удалить. Отчет о выполненной работе коммунальщики отсылают через приложение в Госжилинспекцию вместе с подтверждением геолокации.
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