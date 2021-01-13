РИАМО - 13 янв. Российский президент Владимир Путин заявил, что со следующей недели в стране начинается массовая вакцинация населения от Covid-19, привиться смогут все россияне, сообщается на сайте kp.ru.

Глава государства также поручил подготовить всю необходимую инфраструктуру.

«Со следующей недели нужно переходить к массовой вакцинации всего населения от коронавируса, подготовив соответствующую инфраструктуру», — сказал Путин во время совещания с правительством в среду.

Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Минздраве 11 августа 2020 года. Она стала первой в мире вакциной против Covid-19. Препарат создан на основе аденовирусного вектора, который доставляет в организм человека генетический код коронавируса, тем самым формируя иммунитет.

Вакцинация «Спутником V» проводится дважды, что обеспечивает длительный иммунитет.

В России на сегодняшний день выявлено 3 471 053 случая коронавируса. За пандемию зафиксировано 63 370 летальных исходов, выздоровело 2 854 088 человек.​

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Текстовая трансляция

13 ЯНВАРЯ

- Путин объявил о начале массовой вакцинации россиян от Covid‑19. Глава государства также поручил подготовить всю необходимую инфраструктуру.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Столичному ТЦ «Город Рязанка» грозит штраф до 1 млн руб за антиковидные нарушения. В частности, в торговом центре были нарушены требованию по ношению перчаток и масок.

- За сутки в России зарегистрировали 22 850 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 189 больных. В Москве - 4 320.

- Дети, заразившиеся «британским» штаммом коронавируса, могут страдать от усталости, а некоторые из них становятся замкнутыми. Кроме того, у младенцев, инфицированных данным штаммом Covid-19, наблюдаются плач и приступы истерики.