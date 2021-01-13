РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 янв. Автоволонтеры партии «Единая Россия» в Подмосковье оказывают поддержку медикам, которым необходимо добираться до пациентов, а также людям на самоизоляции, нуждающимся в лекарствах и продуктах, депутат Госдумы РФ Максим Сураев развозит на личном автомобиле врачей Балашихи по вызовам горожан, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

12 января Сураев помог медикам поликлиники №6, расположенной в микрорайоне Южный Балашихи. На вызовах работают две бригады неотложной и три экипажа соматической помощи. Ежедневно в медучреждение поступает от 150 вызовов.

«Сегодня (в среду - ред.) в качестве автоволонтера помогаю медикам поликлиники добраться по адресам пациентов, от которых поступили вызовы. Работаем со строгим соблюдением мер санитарной безопасности», - сказал Сураев.

Он доставил по вызову участкового врача поликлиники №6 Елену Зацепину, которая отметила важность такой помощи.

«Такая помощь автоволонтеров для врачей хорошее подспорье в работе. Обращений в поликлинику поступает много и удается оперативно приехать на вызов и охватить большее число пациентов», - подчеркнула Зацепина.

По словам заведующего поликлиникой №6 Галины Шмелевой, на врачей возложена большая нагрузка, но они справляются.

«Стараемся поддержать, помочь горожанам. Также в своей работе активно применяем телемедицину. Никто из пациентов не остается без внимания», - заключила Шмелева.

Также Сураев обсудил с руководством поликлиники №6 текущие вопросы работы медучреждения.