РИАМО - 13 янв. В столице с 21:00 13 января до утра 14 января объявлено экстренное предупреждение из-за снега, гололедицы, порывистого ветра до 12-17 метров в секунду, метели, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств», — говорится в сообщении.

Стоит избегать внезапных перестроений, опережений и обгонов. Парковать автомобиль рекомендуется вдали от деревьев.

Пешеходам нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не стоит укрываться под деревьями.

За первый день Нового года по старому стилю на столицу выпадет до 20% месячной нормы осадков. Прирост снега составит от 5 до 9 сантиметров. Таким образом, высота снежного покрова на территории города достигнет нормативного показателя.

Ранее синоптики сообщали, что в предстоящие выходные температура в Москве ночью может упасть до минус 25 градусов.