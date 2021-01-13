РИАМО - 13 янв. Больше всего заразившихся коронавирусом в Подмосковье за сутки выявили в Одинцове (123) и Химках (76), всего за это время в области выявили 1189 случаев, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19.

Ни одного случая коронавируса не выявили во Власихе, Красноармейске, Молодежном, Протвине, Пущине, по одному случаю — в Звездном городке, Озерах, Шаховской, по два случая выявили в Кашире, Бронницах, Можайске, Лыткарине, Рошале, Черноголовке и Электрогорске.

По три случая выявили в Клину, Дубне, Лотошине, Наро-Фоминске, четыре — в Ступине, по пять — в Долгопрудном, Лосино-Петровском, Талдоме, Серебряные Прудах, шесть в — Егорьевске, Волоколамске, семь — в Шатуре.

По 10 случаев выявили в Дзержинском, по 11 — в Павловском Посаде, Дмитрове и Чехове, по 12 — в Реутове, Котельниках, Жуковском, Коломне, по 13 — в Луховицах, Пушкине, по 14 — во Фрязине, Орехово-Зуеве, 15 — в Ивантеевке, 18 — в Серпухове, 19 — в Истре.

По 21 случаю выявили в Электростали, Воскресенске и Зарайске, по 22 — в Солнечногорске, Рузе, 23 — в Мытищах, 26 — в Богородском округе, 32 — в Краснознаменске, по 33 — в Балашихе и Ленинском округе, 40 — в Сергиевом Посаде, по 41 — в Раменском и Щелкове, 45 — в Люберцах, 46 — в Домодедове, 57 — в Лобне, 59 — в Подольске, 63 — в Королеве, 75 — в Красногорске.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 171 996 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 3163 человека, выздоровели 131 209 человек.

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Текстовая трансляция

13 ЯНВАРЯ

- Путин объявил о начале массовой вакцинации россиян от Covid‑19. Глава государства также поручил подготовить всю необходимую инфраструктуру.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Столичному ТЦ «Город Рязанка» грозит штраф до 1 млн руб за антиковидные нарушения. В частности, в торговом центре были нарушены требованию по ношению перчаток и масок.

- За сутки в России зарегистрировали 22 850 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 189 больных. В Москве - 4 320.

- Дети, заразившиеся «британским» штаммом коронавируса, могут страдать от усталости, а некоторые из них становятся замкнутыми. Кроме того, у младенцев, инфицированных данным штаммом Covid-19, наблюдаются плач и приступы истерики.