РИАМО - 13 янв. Жителям и гостям Подмосковья необходимо быть осторожными вблизи водоемов и на льду, так как на 17 реках и озерах зафиксирована минимальная толщина льда, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В регионе установилась морозная погода. В рамках месячника «Тонкий лед» измеряется толщина льда, в среднем она сейчас достигает 22 сантиметра и более.

«Просим всех жителей и гостей Подмосковья быть осторожными вблизи водоемов и на льду! Остается 17 рек и озер, на которые выходить пока опасно – толщина льда там не превышает 7 сантиметров», — говорится в сообщении.

Жителям стоит избегать посещения реки Лопасни в Чехове, реки Оки в Серпухове, Ступине, Кашире, Озерах, Луховицах, Москвы-реки в Коломне, Бронницах и Жуковском, реки Клязьмы в Богородском округе, реки Яузы в Мытищах, реки Вохонки в Павловском Посаде, реки Городиловки в Ступине, реки Пахры в Подольске, реки Волги в Дубне, реки Нахабинки в Красногорске, а также Шатурской группы озер.

Областной главк МЧС рекомендует воздержаться от посещения этих водоемов, а тем более не выходить на лед в одиночку. Оставлять детей на замерзших акваториях без присмотра нельзя.