РИАМО - 13 янв. На внутренней стороне 52-го километра МКАД перед Сколковским шоссе потушили загоревшийся автомобиль, на данный момент проезжая часть свободна, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Проезжая часть освобождена», - говорится в сообщении.

Ранее из-за пожара были свободны только три полосы из пяти. Движение было затруднено на 2,3 километра.

В происшествии никто не пострадал. Возгорание ликвидировали в 13:23.