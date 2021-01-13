РИАМО - 13 янв. ГУ МЧС России по Московской области объявило экстренное предупреждение из-за снега, местами сильного, метели, снежных заносов, гололедицы и порывов ветра до 12-17 метров в секунду с 20:00 13 января до утра 14 января, сообщается на сайте ведомства.
Рекомендуется также обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, мостов, эстакад, линий электропередачи, трубопроводов.
При гололедице нужно передвигаться осторожно, наступать на всю подошву. Пожилым нужно использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с шипами.
Автомобилистам во время гололедицы нужно быть предельно осторожными и внимательными. Неопытным водителям в таких условиях не следует садиться за руль.
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