В этот уикенд москвичи и гости столицы смогут продлить праздничное настроение и послушать рождественские мелодии в старинном соборе или музыку из фильмов про Гарри Поттера в живом исполнении на ВДНХ. Для поклонников тяжелой музыки пройдет фестиваль «Главная Metal-Елка страны», хедлайнером которого станет группа «Ария». А тем, кто соскучился по живому общению, предлагаем сходить на квиз или фотоэкскурсию на крышу небоскреба. Подробнее – в гиде РИАМО.

ПЯТНИЦА, 15 января

Спектакль «Дориан Грей»

Где: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 31, Театр Луны

Когда: 15 января в 19:00

Стоимость: от 1 000 рублей

В пятницу на сцене Театра Луны покажут постановку по мотивам романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». По сюжету, художник пишет портер молодого Дориана. Любуясь собой, юноша желает, чтобы изображение старело, а он нет. Парень начинает вести развязный образ жизни – распутство, алкоголь, наркотики. Через время многие начинают замечать, что пагубные привычки никак не отражаются на внешности Дориана, однако с его душой творится что-то странное. Длительность спектакля – 170 минут. Приобрести билеты можно приобрести на сайте театра.

«Linii. Гарри Поттер»

Где: г. Москва, просп. Мира, д. 119, ВДНХ, павильон № 14

Когда: 15 января в 20:00

Стоимость: от 1 200 рублей

В пятницу, 15 января, гостей и жителей столицы ждет уникальный концерт. В настоящей оранжерее среди растений квартет Linii (две скрипки, альт и виолончель) сыграет темы из культовой вселенной Гарри Поттера. Всего в программе 15 произведений. Приобрести билеты можно на сайте «Яндекс. Афиша».

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СУББОТА, 16 января

Фестиваль «Главная Metal-Елка страны»

Где: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, «Главсlub»

Когда: 16 января в 17:00, 17 января в 18:00

Стоимость: от 2 200 рублей

Фестиваль «Главная Metal-Елка страны» в 2021 году станет юбилейным и, как обещают организаторы, самым масштабным за всю историю: впервые концерт будет идти два дня, а главным хедлайнером выступит группа «Ария». Среди других участников: Catharsis, Amalgama, Michael Night, «Черный Обелиск», «Гран-КуражЪ», «Харизма», «Омела» и гитарист-виртуоз Сергей Маврин cо своим коллективом. Приобрести билеты можно на сайте клуба.

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«Музыка Рождества» в готическом соборе

Где: г. Москва, Кафедральный собор святых Петра и Павла

Когда: 16 января в 18:00

Стоимость: от 1 600 рублей

Тем, кто хочет продлить себе праздничное настроение, стоит сходить на концерт «Музыка Рождества. Щелкунчик и Рождественские мелодии». В субботу в зале старинного собора прозвучат известные фрагменты из балета Петра Чайковского и традиционные рождественские мелодии, исполненные на органе, фортепьяно и саксофонах. Билеты можно приобрести на сайте благотворительного фонда «Бельканто».

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Интеллектуальные вечеринки «GO! Квиз»

Где: г. Москва, ул. Тверская, д. 18, Lookin Rooms

Когда: 16 января в 18:00

Стоимость: 500 рублей с человека, дети до 14 лет – бесплатно

Команда «Go! Квиз» предлагает проверить свою логику, фантазию и общую эрудированность на интеллектуальной вечеринке, которая состоится в субботу в зале «Шатер» клуба Lookin Rooms. Игроков ждут семь туров и 46 каверзных вопросов. В одной команде могут участвовать от двух до 10 игроков. Приобрести билет можно на сайте проекта.

Фотоэкскурсия на крышу небоскреба

Где: Москва, сбор у станции метро «Ломоносовский проспект»

Когда: 16 января в 7:30

Стоимость: 2 000 рублей

Экскурсия из серии «Рассветомания» от проекта «Культ крыш» пройдет ранним субботним утром. Гостей не будут нагружать информацией: здесь важнее насладиться видом на зимнюю Москву в лучах восходящего солнца. Те, кто захочет узнать больше о достопримечательностях, смогут задать вопросы гиду. На экскурсии будет работать профессиональный фотограф. Согреться можно будет горячим чаем и кофе, также в распоряжении гостей будет теплое помещение. Точный адрес места встречи присылают за день, зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте.

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Концерт группы «Многоточие»

официальный сайт группы "Многоточие"

Где: г. Москва, Берсеневский пер, 5, стр. 2, клуб Life Stars

Когда: 16 января в 20:00

Стоимость: от 1 000 рублей

Рустам Аляутдинов, или Руставели, – российский рэп-исполнитель, фронтмен группы «Многоточие». На его счету три альбома в составе коллектива и семь сольников. В субботу на сцене клуба Life Stars прозвучат его лучшие хиты – чего только стоит нетленная композиция «В жизни так бывает». Билеты на концерт можно приобрести на сайте «Яндекс. Афиша».

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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 января

Спектакль «Алиса в Стране чудес» в МГТ

Где: г. Москва, Московский Губернский театр

Когда: 17 января в 12:00

Стоимость: от 1 800 рублей

Актеры Губернского театра представят версию знаменитой сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» в постановке СергеяБезрукова и Сергея Виноградова. Зрителям предстоит совершить удивительное путешествие с Белым Кроликом, Чеширским Котом, Безумным Шляпником и другими героями. Перед представлением в фойе маленьких зрителей ждут мастер-классы и анимационное шоу. Приобрести билеты можно здесь.

Аудиовизуальный арт-проект Tonandi

Где: Москва, пер. Пушкарев, д. 5, центр современного искусства «МАРС»

Когда: 15, 16, 17 января

Стоимость: в будни – 800 рублей, в выходные – 900 рублей

«Тонанди» от студии «АртДинамикс» – это арт-проект с элементами дополненной реальности. Здесь можно не только смотреть, как оживают медузообразные существа и растения, но и взаимодействовать с ними. Для этого понадобятся очки виртуальной реальности. Все действо происходит под мелодии от исландской пост-рок-группы Sigur Ros. Приобрести билеты можно на сайте центра современного искусства «МАРС».

КИНОПРЕМЬЕРЫ

Фэнтези «Чудо-женщина: 1984»

Идет 1984 год. Диана борется с мелким криминалом, работает в музее и все еще грустит по своему возлюбленному Стиву. Однажды ее коллега Барбара находит необычный артефакт – загадочный кристалл, который исполняет желания. Чудесным образом к Диане возвращается Стив, а неуклюжая Барбара обретает красоту, силу и сноровку. Однако не все так просто – за кристаллом охотится бизнесмен Максвелл Лорд, который строит коварные планы. Режиссер картины – Пэтти Дженкинс. В ролях: Галь Гадот, Крис Пайн, Кристен Уиг, Педро Паскаль, Робин Райт и другие.

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Комедия «Не лечи меня»

Илья работает хирургом-травматологом в провинциальной больнице. Из-за своей доброты парень постоянно попадает в передряги – то от него требуют компенсацию за сломанные ребра, хотя он спас мужчине жизнь в переходе, то ему приходится жениться на спящей пациентке, то укрывать сына чиновника в больнице, чтобы получить необходимое оборудование. Однако последнее не прошло незамеченным – обман раскрывают, Илью увольняют и лишают лицензии. Но Илья назло врагам не теряет оптимизма и ко всему относится с юмором. Режиссер – Миша Маралес. В главных ролях: Иван Янковский, Лукерья Ильяшенко, Дмитрий Нагиев и другие.

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Мультфильм «Говард и Подводное королевство»

По сюжету, юный Говард Лавкрафт должен отправиться в Подводное королевство на поиски дневника своего отца, чтобы спасти мир и свою семью. Чтобы его заполучить, мальчику придется пройти ряд испытаний и встретиться со множеством чудовищных и мистических существ – не зря же главному герою дали такое имя. Картина имеет возрастное ограничение 12 плюс.