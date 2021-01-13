РИАМО - 13 янв. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проверят содержание территорий возле купелей региона, это произойдет накануне Крещения, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить доступность, комфорт и безопасность для жителей, желающих окунуться в прорубь на Крещение.

«Сотрудники ведомства проследят, чтобы были очищены от снега и наледи подъезды, подходы и гостевые площадки для парковки автотранспорта возле иорданей, а также исправность объектов освещения на территориях, ведущих непосредственно к местам купаний. Кроме того, инспекторы проследят за чистотой и порядком в местах крещенских погружений», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.​

Он добавил, что инспекторам также предстоит проконтролировать содержание прилегающих к местам купаний территорий.

Крещение Господне празднуются 19 января и является одним из главных православных праздников.