РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 янв. В Балашихе за минувшие сутки выявили 33 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировали 4 749 случаев инфицирования, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

1 189 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Подмосковье за минувшие сутки.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 171 996 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 3 163 человека. Выздоровели и выписались 131 209 человек. 4 749 случаев инфицирования зафиксировано в Балашихе (плюс 33)», - говорится в сообщении.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

Текстовая трансляция

13 ЯНВАРЯ

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