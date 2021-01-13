РИАМО - 13 янв. Жители подмосковного Реутова смогут получить 18 и 19 января освященную воду в храмах в южной и северной частях города, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«В храмах Реутова 18 и 19 января 2021 года раздавать крещенскую воду будут с 10:30. В городском округе места для массовых купаний в ледяной воде отсутствуют, ближайшие будут находиться в соседней Балашихе и в Люберцах, а также в Восточном административном округе Москвы», — говорится в сообщении.

В Балашихе для крещенских купаний оборудуют две купели: у правого берега реки Пехорки и на озере в микрорайоне Заря. В Люберцах поучаствовать в праздновании можно будет в нескольких местах — ближайшая оборудованная купель расположится на Наташинских прудах. А самыми ближайшими в столице станут купели на озерах Святое и Белое.

По решению Роспотребнадзора на Фабричном пруду, расположенном на Парковой улице, купание запрещено.

«Во избежание непредвиденных ситуаций в крещенскую ночь у водоема будут дежурить сотрудники надзорных органов. Также поручил коммунальным службам города навести полный порядок у наших храмов до 17 января», — написал Каторов в личном аккаунте в Instagram.

Во избежание столпотворения у городских храмов в крещенские праздники было принято решение в этом году раздавать освященную воду два дня подряд.

Храм Святой Троицы (Победы, 3): 18 января – с 10:30 до 22:00; 19 января – с 00:00 до 01:00 и с 06:30 до 20:00. Церковь Казанской иконы Божией Матери (Октября, 14): 18 января и 19 января с 10:30 до 20:00 (без перерыва).

Для традиционных крещенских купаний на территории Московской области в рамках проекта «Зима в Подмосковье» организуют свыше 200 мест. Все они будут оборудованы осветительными приборами, местами для обогрева и кабинками для переодевания, которые расположатся с дистанцией 1,5 метра друг от друга, будут иметь удобные спуски в воду, а сами проруби осветят изнутри. На каждой точке организуют дежурство спасателей и медиков.