РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 янв. В период с 1 по 31 декабря полицейские подмосковного Щелкова зарегистрировали более 6 тысяч обращений, 129 из них касались совершенных преступлений, 101 из них раскрыто, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Щелковское».

За этот период полицейские зарегистрировали 37 тяжких и особо тяжких преступления, в 26 случаях установлены совершившие их лица.

«Кроме этого, за этот период было задержано 10 лиц, находящихся в федеральном розыске», — говорится в сообщении.

Из наиболее значимых преступлений оперативники раскрыли шесть фактов причинения тяжкого вреда здоровью, девять факта мошенничества, два грабежа, 21 кражу, из них одну кражу из квартиры и четыре из дач и садовых домов, три факта сбыта и девять фактов хранения наркотиков, два факта организации незаконной миграции, один угон транспорта.

Кроме того, раскрыто 12 ранее совершенных преступлений.