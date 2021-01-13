РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 янв. В подмосковном Подольске в ночь с 13 на 14 января ожидается сильный снегопад и метель, дорожные службы перевели в режим повышенной готовности, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске ночью возможны снежные заносы, метель и гололедица, ветер 12-17 метров в секунду. Прогнозируемое количество осадков 6-19 миллиметров. <...> Температура составит от минус 18 до минус 13 градусов, но может достигать минус 21 градуса. Такая погода будет и днем 14 января. Дорожные службы перевели в режим повышенной готовности, при необходимости проведут превентивную обработку дорог», — говорится в сообщении.

Жителей округа попросили соблюдать правила дорожного движения. Необходимо выбирать скоростной режим согласно ситуации, быть внимательными в черте города и не маневрировать.

По возможности стоит пользоваться общественным транспортом, он готов к работе в предстоящие морозы. Все автобусы, троллейбусы и трамваи региона проходят диагностику оборудования, а водительский состав — дополнительный инструктаж о поддержании комфортной температуры в салоне.

В автобусах крупнейшего перевозчика «Мострансавто» провели внеплановую проверку остекления салонов транспортных средств, состояния уплотнителей дверных проемов, окон и люков.