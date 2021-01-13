РИАМО - 13 янв. В Подмосковье за минувшие сутки после курса лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 1588 человек, с начала пандемии вылечились 131 209 пациентов, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19.

В Московской области с начала пандемии выявлено 171 996 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них за сутки — 1189 случаев. За весь период в регионе умерло 3163 человека с инфекцией, за сутки — 26 человек.

Жителям Подмосковья рекомендуется при появлении любых симптомов ОРВИ вызывать врача на дом и не заниматься самолечением.

В Подмосковье проводится масштабная вакцинация от коронавируса. Вакцинация проводится исключительно добровольно и бесплатно - по полису ОМС. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье развернуто более 90 пунктов вакцинации.

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Текстовая трансляция

13 ЯНВАРЯ

- Путин объявил о начале массовой вакцинации россиян от Covid‑19. Глава государства также поручил подготовить всю необходимую инфраструктуру.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Столичному ТЦ «Город Рязанка» грозит штраф до 1 млн руб за антиковидные нарушения. В частности, в торговом центре были нарушены требованию по ношению перчаток и масок.

- За сутки в России зарегистрировали 22 850 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 189 больных. В Москве - 4 320.

- Дети, заразившиеся «британским» штаммом коронавируса, могут страдать от усталости, а некоторые из них становятся замкнутыми. Кроме того, у младенцев, инфицированных данным штаммом Covid-19, наблюдаются плач и приступы истерики.