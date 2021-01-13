РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 янв. В городском округе Подольск за минувшие сутки выявили 59 новых случаев коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в муниципалитете зафиксировали свыше 8 тысяч случаев Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 1189 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

«В городском округе Подольск за сутки выявили 59 случаев заболевания. Всего в округе зафиксировали 8075 заболевших», — говорится в сообщении.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 171 996 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, скончались 3 163 человека, выздоровели и выписались 131 209 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8 (800) 550-50-30, а также тематический сайт.

Текстовая трансляция

13 ЯНВАРЯ

- Путин объявил о начале массовой вакцинации россиян от Covid‑19. Глава государства также поручил подготовить всю необходимую инфраструктуру.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

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- За сутки в России зарегистрировали 22 850 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 189 больных. В Москве - 4 320.

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