РИАМО - 13 янв. За сутки в Подмосковье выявили 1189 случаев заболевания коронавирусом, общее число зарегистрированных случаев достигло 171,9 тысячи, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 171 996 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Также за сутки скончалось 26 пациентов. Всего за пандемию умерли 3163 человека.

При любых симптомах ОРВИ рекомендуется вызывать врача на дом. В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

В Московской области продолжается масштабная вакцинация от коронавируса, привито уже свыше 17 тысяч человек.

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Текстовая трансляция

13 ЯНВАРЯ

- Путин объявил о начале массовой вакцинации россиян от Covid‑19. Глава государства также поручил подготовить всю необходимую инфраструктуру.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Столичному ТЦ «Город Рязанка» грозит штраф до 1 млн руб за антиковидные нарушения. В частности, в торговом центре были нарушены требованию по ношению перчаток и масок.

- За сутки в России зарегистрировали 22 850 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 189 больных. В Москве - 4 320.

- Дети, заразившиеся «британским» штаммом коронавируса, могут страдать от усталости, а некоторые из них становятся замкнутыми. Кроме того, у младенцев, инфицированных данным штаммом Covid-19, наблюдаются плач и приступы истерики.