В противоречивом 2020 году, после первой волны пандемии, в Москве и Подмосковье наблюдался ажиотаж на рынке жилой недвижимости. А осенью в Московском регионе было продано рекордное количество квартир в новостройках, активно раскупали жилье и на вторичном рынке. Какая недвижимость пользуется высоким спросом в пандемию и как самоизоляция изменила запросы покупателей жилья, рассказал директор проектов ГК ФСК Иван Бажин.

– В 2020 году, несмотря на пандемию и угрозу падения доходов, квартиры в Московском регионе разбирали как горячие пирожки. Иван, как вы считаете, в связи с чем так взлетел покупательский спрос?

– Высокий покупательский спрос мы наблюдали преимущественно во втором полугодии, он обусловлен несколькими факторами. Один из них связан с ограничениями, которые накладывала пандемия. В начале лета, когда изоляцию в стране стали снимать, сработал отложенный спрос, поэтому было много сделок в компании и на рынке. Также интерес к недвижимости подстегнули низкие депозитные ставки в банках. Еще один значимый, на мой взгляд, фактор – это господдержка, которая позволяет покупать квартиры в ипотеку по низкой процентной ставке.

Помимо господдержки и субсидированных процентных ставок, в Подмосковье действует собственная программа поддержки ипотеки от губернатора. Процентная ставка по ней может составлять от 2,7%. Это очень выгодные условия, по моему мнению. Воспользоваться такой программой могут семьи, в которых хотя бы один ребенок родился после 1 января 2020 года и хоть один из родителей имеет прописку в Московской области.

– Какие квартиры в прошлом году пользовались наибольшей популярностью? И как пандемия изменила предпочтения покупателей?

– Безусловно, первое, на что обращают внимание покупатели, – это локация. Так, мы строим наши подмосковные объекты преимущественно рядом с Москвой, в местах с хорошей транспортной доступностью. Например, ЖК «Первый Лермонтовский» находится буквально в 100 метрах от столицы и в трех километрах от станции метро «Некрасовка». На мой взгляд, это яркий пример соотношения привлекательной цены и хорошего расположения.

В плане изменения предпочтений я хотел бы отметить, что традиционно высоким спросом в Подмосковье пользовались однокомнатные квартиры. Эта тенденция сохраняется и сегодня, однако мы заметили, что из-за пандемии Covid-19 тренды стали смещаться. Все большим спросом начали пользоваться двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры. И это неудивительно.

Пережив многомесячную изоляцию, люди стали более требовательными к своему жилью и к количеству квадратных метров квартиры. А благодаря льготной ипотеке сегодня у них есть возможность купить максимальные метры, которые они могут себе позволить.

– Расскажите поподробнее о ЖК «Первый Лермонтовский», в чем особенность этого проекта?

– Для разработки этого проекта мы задействовали отечественных концептуалистов с точки зрения генплана и общей посадки корпусов. А для проектирования самих корпусов привлекли испанских архитекторов, которые предложили новый взгляд на эргономику пространства.

По сути, этот проект – совершенно новое слово в индустриальном домостроении. Здесь нет типовых решений, которые транслируются из корпуса в корпус, из серии в серию, из года в год. ЖК «Первый Лермонтовский» создается по другим принципам: вместо пяти-шести стандартных планировок он предлагает порядка 40 планировок и способен обеспечить практически любую квартирографию, гибко подстраиваясь под потребности покупателей.

– Почему именно испанские архитекторы пришлись ко двору в Подмосковье?

– В Испании немного другое представление о жилом пространстве. По моим наблюдениям, сейчас к нам тоже приходит этот тренд. Например, раньше в квартирах ценились большие спальни, а сегодня на первый план выходит общее пространство в квартире, в котором собирается вся семья.

С помощью испанских архитекторов мы предусмотрели не только разнообразие планировок, но и разработали интересные современные фасады, которые будут хорошо смотреться в любое время года. В них нет монотонности, они не давят на человека своими размерами, суперъяркими или супертемными цветами. Это максимально комфортная и миролюбивая среда для всех жителей.

В ЖК «Первый Лермонтовский» есть и уникальные для индустриального домостроения решения. Например, окно в санузле, которое визуально расширяет пространство. На первых этажах наших зданий предусмотрены специальные помещения, оборудованные под «лапомойки» для домашних животных. Эти удобства, уже ставшие нормой для жителей домов бизнес-класса, внедряются в жилье класса комфорт.

Также у нас предусмотрены сквозные проходы и полноценные подземные паркинги с удобным доступом.

– Если говорить о самих квартирах, то для подмосковных жителей традиционно важно наличие балкона или лоджии, которых, увы, нет во многих современных ЖК, либо они очень маленькие, типа евробалконов. Будут ли они у вас?

– Безусловно. До пандемии многие застройщики активно отказывались от летних помещений, исключая балконы и лоджии. Мы, напротив, совершенно осознанно предусматриваем просторные лоджии в квартирах и стараемся применять летние помещения везде, где возможно. Например, в «Датском квартале» есть даже квартиры с террасами.

– Один из главных вопросов, который волнует покупателей жилья в новостройках, – как не столкнуться с недобросовестным застройщиком?

– Группа компаний ФСК давно занимается спасением обманутых дольщиков. Уже несколько лет наша компания плотно взаимодействует с властями Московской области и активно включается в решение этой проблемы. Один из наших последних проектов завершился в 2019 году в Жуковском.

После завершения строительства ЖК «Гагаринский» мы выдали порядка 750 ключей обманутым дольщикам. Сегодня мы достраиваем ЖК «Новый Раменский», который был одним из самых масштабных долгостроев в Подмосковье – с более чем 2 тысячами обманутых дольщиков. На сегодняшний день девять из десяти корпусов уже введены в эксплуатацию.

К счастью, сейчас в России действует законодательство, которое гарантирует клиенту безопасность сделки. Более того, все новые проекты идут у компаний через эскроу-счета, что защищает дольщиков от мошеннических схем, которые раньше имели место на рынке.

Если же смотреть на ситуацию в целом, я бы советовал обязательно проверять застройщика, смотреть на его портфель проектов, документацию. Не будет лишним проверить, какими производственными мощностями обладает застройщик. На мой взгляд, уровень профессионализма компании напрямую зависит от количества и качества уже реализованных проектов.