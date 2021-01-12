РИАМО - 12 янв. Мужчина, застреленный полицейскими в квартире на юге столицы, состоял на учете у психиатра, сообщает РЕН ТВ.

ЧП произошло в квартире дома в Гурьевском проезде. Медики скорой помощи вызвали полицию, когда на них с ножом в руках напал мужчина. Кроме того, ранее он угрожал убийством собственной матери, которая и вызвала врачей.

«Имя устроившего дебош мужчины — Михаил Л., ему было 32 года. Он не впервые находился в неадекватном состоянии и состоял на учете в психдиспансере», — говорится в материале.

Полицейские просили мужчину успокоиться, но он бросился на них и был застрелен. Ему пытались оказать первую помощь, но получивший ранение в шею и плечо дебошир скончался на месте.

В настоящий момент на месте работают следователи. Возбуждено уголовное дело. ​