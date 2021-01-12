РИАМО - 12 янв. По итогам 2020 года 4328 нарушений в содержании детских и физкультурных площадок устранили благодаря работе инспекторов Госадмтехнадзора Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Всего в регионе было проверено 16 236 объектов детской и физкультурно-оздоровительной инфраструктуры.

«Ежедневно с помощью мобильного приложения проверяются 14 040 детских игровых площадок. <...> Инспекторы ведомства уделяют особое внимание контролю за детскими игровыми элементами, так как от этого зависит безопасный отдых детей во дворах домов», — сказал начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

В настоящее время в Московской области зарегистрировано 14 315 детских игровых площадок. Электронный проверочный лист ежедневного осмотра включает три категории вопросов: соблюдение базовых требований, то есть наличие информационного щита, надлежащее содержание ограждения. Далее — состояние оборудования конкретных игровых элементов и амортизирующего покрытия.

Сотрудник эксплуатирующей организации определяет соответствие детской площадки требованиям безопасности и стандарту содержания. Каждый ответ подтверждается фотографией с территории самой площадки.