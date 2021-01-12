РИАМО - 12 янв. Мужчина, застреленный полицейскими в квартире в Гурьевском проезде, перед нападением на правоохранителей ранил сам себя ножом, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Сотрудники полиции прибыли по вызову бригады скорой помощи. Медики сообщили, что неадекватный житель квартиры пытается напасть на них с ножом в руках.

«При виде полицейских мужчина продолжил вести себя агрессивно и попытался напасть на них, держа в руке нож, которым ранее уже нанес себе ранение головы», — говорится в сообщении.

Сотрудники были вынуждены применить табельное оружие, несмотря на предупредительный выстрел, так как подозреваемый вел себя крайне буйно и пытался ранить полицейских.

Несмотря на оказанную ими медицинскую помощь, мужчина умер. На месте ЧП работает следственная группа.

По факту инцидента СК возбудил уголовное дело.

По данными СМИ, погибший несколько дней находился в алкогольном запое. Врачей к нему вызвала его мать.