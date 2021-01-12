РИАМО - 12 янв. Почти 20 тысяч рублей заплатит житель Шаховской за хищение электрической энергии с помощью самовольной замены прибора учета, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Проверка выявила несоответствие номера счетчика, указанного в договоре энергоснабжения, по которому производилась оплата за потребленную электрическую энергию, и номера фактически установленного прибора учета.

«На основании выявленного нарушения был составлен акт о безучетном потреблении 5,5 тысяч киловатт-часов электроэнергии. Стоимость неучтенного электричества, которая составила почти 20 тысяч рублей, включена в счет собственника объекта на оплату электрической энергии», — говорится в сообщении.

Жителям Подмосковья напомнили, что самовольная замена прибора учета электроэнергии является нарушением закона.

Жителю Московского региона, который живет в частном доме и которому необходимо заменить прибор учета, нужно обратиться в ПАО «Россети Московский регион» и подать заявку на замену счетчика в личном кабинете клиента. Жителю многоквартирного дома заявку на замену электросчетчика необходимо подать в энергосбытовую компанию.

С января по октябрь 2020 года к административной ответственности в Подмосковье привлечен 61 недобросовестный потребитель. Всего возбуждено 163 дела об административном правонарушении.