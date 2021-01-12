РИАМО - 12 янв. Мужчина с ножом напал на полицейских в квартире в Гурьевском проезде, правоохранители были вынуждены открыть огонь на поражение, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, сотрудники прибыли по вызову бригады скорой помощи, которая сообщила о неадекватном жильце.

«Мужчина в неадекватном состоянии вел себя агрессивно по отношению к медперсоналу и соседям, на предупреждения не реагировал. Он совершил нападение с ножом на сотрудников полиции», — сказала Иванова.

Полицейские сделали предупредительный выстрел, после чего применили табельное оружие. Дебошир погиб. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

На месте инцидента работают следователи. Погибшему назначат посмертную психиатрическую экспертизу.

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