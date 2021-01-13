РИАМО - 13 янв. В столице в среду открывается запись на вакцинацию от коронавируса для работников таких сфер, как научные исследования и разработки, телекоммуникации и связь, информационные технологии, и для сотрудников частных социальных организаций.

Помимо этого, со среды записаться на прививку могут работники отраслей управления недвижимостью, операций с недвижимостью, сотрудники гостиниц, турагентств и других организаций в сфере туризма.

Привиться от Covid-19 в столице также могут люди старше 60 лет, совершеннолетние студенты, люди с хроническими заболеваниями, работники городского Стройкомплекса, сотрудники правоохранительных органов, сферы ЖКХ, общепита, спортивных организаций, работники финансового и банковского сектора, органов власти, городских социальных служб, работники МФЦ и журналисты.

Кроме того, записаться на вакцинацию могут сотрудники культурных организаций, работники сфер образования, здравоохранения, транспорта, промышленности, энергетики, сотрудники НКО, религиозных организаций и волонтеры.

Сейчас в Москве работают 70 пунктов вакцинации. С 14 января их количество увеличится до 100.

Записаться на вакцинацию можно на официальном сайте мэра Москвы, в ЕМИАС, мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что почти половина из тех, кто сделал прививку от Covid-19, это люди старше 60 лет.

В транспортных депо с 14 января также начнут работать шесть мобильных пунктов вакцинации от коронавируса. Там смогут сделать прививку работники транспортной отрасли.

Вакцинация от инфекции началась в столице в декабре.​

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Текстовая трансляция

12 ЯНВАРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Спецпроект о вакцинации от Covid‑19 запустили на сайте правительства Подмосковья. Для выбора удобного прививочного пункта доступна интерактивная карта.

- Выдача электронных виз для иностранцев приостановлена в России из‑за коронавируса. Электронная виза позволит иностранцам посещать страну без предъявления приглашений, подтверждений бронирования гостиниц или других документов.

- В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с Covid‑19 в РФ. В 22 регионах отмечено снижение уровня заболеваемости.

- У россиянки выявили 18 мутаций коронавируса. Две мутации тождественны найденным у норок в Дании.

- В РФ разработали алгоритм, выявляющий Covid‑19 по звуку. Модель пока что не достигла точности ПЦР‑теста.

- Запрет на авиасообщение с Великобританией продлили в РФ до 1 февраля. Это обусловлено необходимостью предотвратить распространение нового штамма коронавируса в России.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Почти половина сделавших прививку от Covid‑19 в Москве старше 60 лет. Эта категория жителей относится к самой большой группе риска и тяжелее всего переносит новую Covid-19.

- За сутки в России зарегистрировали 22 934 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 083 больных. В Москве - 5 001.

- С 13 января заселяться в подмосковные гостиницы можно будет без теста на Covid‑19. Вместе с тем, в подмосковных гостиницах все еще обязательно измерение температуры тела при заезде.

- Дистанционное обучение продлили в вузах Подмосковья до 6 февраля. Транспортные карты студентов останутся заблокированными.

- В Подмосковье продолжается масштабная вакцинация от Covid‑19. Вакцинация проводится исключительно добровольно и бесплатно - по полису ОМС.

- Три новых корпуса открыли в ковидном госпитале в столичном районе Сокольники. Там развернуто 625 дополнительных коек.