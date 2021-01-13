РИАМО - 13 янв. Со среды студенты колледжей в Подмосковье снова будут учиться очно, а их транспортные карты разблокируют, соответствующее постановление ранее подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Колледжи ранее были переведены на дистанционную работу из-за пандемии коронавируса.

При этом школы и детские сады начали очное обучение 11 января.

В то же время студенты вузов в регионе продолжат учиться дистанционно до 6 февраля. Их транспортные карты останутся заблокированными.

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Текстовая трансляция

12 ЯНВАРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Спецпроект о вакцинации от Covid‑19 запустили на сайте правительства Подмосковья. Для выбора удобного прививочного пункта доступна интерактивная карта.

- Выдача электронных виз для иностранцев приостановлена в России из‑за коронавируса. Электронная виза позволит иностранцам посещать страну без предъявления приглашений, подтверждений бронирования гостиниц или других документов.

- В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с Covid‑19 в РФ. В 22 регионах отмечено снижение уровня заболеваемости.

- У россиянки выявили 18 мутаций коронавируса. Две мутации тождественны найденным у норок в Дании.

- В РФ разработали алгоритм, выявляющий Covid‑19 по звуку. Модель пока что не достигла точности ПЦР‑теста.

- Запрет на авиасообщение с Великобританией продлили в РФ до 1 февраля. Это обусловлено необходимостью предотвратить распространение нового штамма коронавируса в России.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Почти половина сделавших прививку от Covid‑19 в Москве старше 60 лет. Эта категория жителей относится к самой большой группе риска и тяжелее всего переносит новую Covid-19.

- За сутки в России зарегистрировали 22 934 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 083 больных. В Москве - 5 001.

- С 13 января заселяться в подмосковные гостиницы можно будет без теста на Covid‑19. Вместе с тем, в подмосковных гостиницах все еще обязательно измерение температуры тела при заезде.

- Дистанционное обучение продлили в вузах Подмосковья до 6 февраля. Транспортные карты студентов останутся заблокированными.

- В Подмосковье продолжается масштабная вакцинация от Covid‑19. Вакцинация проводится исключительно добровольно и бесплатно - по полису ОМС.

- Три новых корпуса открыли в ковидном госпитале в столичном районе Сокольники. Там развернуто 625 дополнительных коек.