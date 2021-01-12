РИАМО - 12 янв. От субъектов малого и среднего предпринимательства поступило 956 запросов на участие в новой городской программе поддержки стартапов StartHub.Moscow, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Экспертизу и отбор 100 компаний проведут в январе, затем для них разработают индивидуальную дорожную карту развития бизнеса.

«Компании <…> также получат инфраструктуру совместного пользования в центре Москвы и другие возможности для вывода проектов на новый уровень. С ними будут работать опытные наставники», — сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

В ходе пятимесячной программы участников также ждут вебинары, бизнес-завтраки, воркшопы и конференции с участием различных экспертов. В финале компании-резиденты смогут презентовать свои проекты потенциальным инвесторам.

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