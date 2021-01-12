РИАМО - 12 янв. На Фрунзенской набережной в столичном районе Хамовники перевернулся легковой автомобиль, в результате происшествия пострадал один человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«Автомобиль марки Smart на Фрунзенской набережной наехал на бордюр и перевернулся. Пострадал водитель, его доставили в медучреждение», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстоятельства аварии в настоящий момент выясняются.

На месте работают сотрудники ГИБДД.