РИАМО - 12 янв. Гранты президента РФ на проведение исследований в 2021-2022 годах получат 12 молодых ученых Подмосковья, 10 кандидатов наук получат за два года по 1,2 миллиона рублей, а двое докторов наук – по 2 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Кандидаты и доктора наук будут получать по 600 тысяч и 1 миллиону рублей в год соответственно.

«Получателями президентских грантов стали семь молодых ученых из наукоградов Подмосковья – по три из Пущина и Черноголовки и ученый из Королева. Также гранты получат четверо ученых из Долгопрудного и один из Мытищ», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что фундаментальные исследования ученых региона не единожды были отмечены конкурсной комиссией, которая принимает решение о вручении грантов президента РФ.

Заявки молодых ученых из Подмосковья прошли конкурентный конкурсный отбор.

На получение грантов было подано порядка 1,5 тысяч заявок. Победителями конкурса стали 400 молодых ученых, а именно кандидаты наук и 60 молодых ученых – доктора наук. ​