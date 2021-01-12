РИАМО - 12 янв. Жилой дом на 140 квартир по программе реновации введут в эксплуатацию в столичном районе Головинский в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Новостройка будет расположена на Пулковской улице, владение 3. В настоящее время ведутся работы по устройству котлована и подземной части здания», — сказал глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Общая площадь квартир в доме составит 8,5 тысяч квадратных метров. Все квартиры будут сдаваться с отделкой по стандартам реновации. Две квартиры будут оборудованы для маломобильных граждан.

В доме разместят четыре лифта. Фасады выполнят в бежевых тонах, а лоджии застеклят. Территорию вокруг дома благоустроят и озеленят. Также там появятся детская и спортивная площадки.

Загрутдинов напомнил, что всего в районе Головинский новые квартиры получат жители 137 пятиэтажек. Для строительства в районе подготовили 16 стартовых площадок.