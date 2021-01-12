РИАМО - 12 янв. В 2020 году в центр по раздельному сбору отходов в Москве поступило 1,5 тысячи обращений от жителей столицы, в некоторых обращениях предлагали идеи, направленные на развитие программы сбора вторсырья, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства города.

«Москвичи обращались в кол-центр, чтобы уточнить правила сортировки. Немало вопросов было посвящено и содержанию контейнерных площадок во дворах. Жители просили устранить инфраструктурные недочеты, чтобы облегчить доступ к контейнерам для вторсырья», – говорится в сообщении.

Также жители столицы обращались к специалистам с целью узнать адреса пунктов приема опасных отходов, в числе которых батарейки, градусники и ртутьсодержащие лампы, а также иную полезную информацию.

Работу центра курирует государственное унитарное предприятие «Экотехпром». Заявки принимаются компетентными операторами, которые не только отвечают на вопросы горожан, но и фиксируют жалобы, предложения, связанные с реализацией программы.

Звонки поступают на номер: +7 (495) 150-75-43. Линия доступна с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу - с 8:00 до 15:45. Суббота и воскресенье являются выходными днями.

Центр поддержки начал функционировать в сентябре 2019 года. До конца 2019 года на горячую линию поступило около 400 звонков, большинство из них были связаны с желанием узнать подробности программы раздельного сбора, которая стартовала в Москве в начале прошлого года.

Москвичи, которые желают знать, что и как правильно выбрасывать, могут воспользоваться сайтом «Чистая Москва», где размещены правила сортировки бытовых отходов, ответы на часто задаваемые вопросы, подборка тематических публикаций СМИ и другая полезная информация.

Задать вопрос о раздельном сборе можно через официальные аккаунты столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства в социальных сетях Facebook, Twitter, Instagram.