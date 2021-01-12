РИАМО - 12 янв. Ситуация с озимыми культурами стоит на контроле министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, на текущий момент глубокого промерзания почвы не наблюдается, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Площадь озимого сева в регионе под урожай текущего года увеличилась на 10% и составляет 104,3 тысячи гектаров.

«Нашими специалистами выборочно обследованы посевы озимых культур и определено общее состояние полей региона. Зимовка озимых протекает в хороших погодных условиях. Состояние более 95% посевов озимых культур оценивается как хорошее. Также высокое – до 36% содержание сахаров в узлах кущения, которые должны обеспечить их сохранность к началу вегетации», – сказал исполняющий обязанности главы Минсельхозпрода Сергей Воскресенский.

Он добавил, что в климатических условиях Московской области именно озимые зерновые являются основными сельскохозяйственными культурами, которые дают высокий урожай. Из-за гарантированного урожая особое внимание уделяется севу озимых и его постоянному контролю.

Городские округа Луховицы, Зарайск, Серебряные Пруды, Домодедово, а также Волоколамский округ являются лидерами по севу озимых сельскохозяйственных культур на территории Московской области.