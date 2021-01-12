РИАМО - 12 янв. Ситуация с озимыми культурами стоит на контроле министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, на текущий момент глубокого промерзания почвы не наблюдается, говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Площадь озимого сева в регионе под урожай текущего года увеличилась на 10% и составляет 104,3 тысячи гектаров.
Он добавил, что в климатических условиях Московской области именно озимые зерновые являются основными сельскохозяйственными культурами, которые дают высокий урожай. Из-за гарантированного урожая особое внимание уделяется севу озимых и его постоянному контролю.
Городские округа Луховицы, Зарайск, Серебряные Пруды, Домодедово, а также Волоколамский округ являются лидерами по севу озимых сельскохозяйственных культур на территории Московской области.
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