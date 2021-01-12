РИАМО - 12 янв. По итогам 2020 года в Подмосковье за внебюджетные средства ввели в эксплуатацию 13 детских садов на 2997 мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«За 2020 год введено в эксплуатацию четыре дошкольных учреждения в Балашихе на 680 мест, три − в Красногорске на 932 места, три − в Ленинском округе на 600 мест, а также на 235 мест в Котельниках, на 350 мест в Люберцах и на 200 в Солнечногорске», − сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

В Балашихе построили детские сады: на 80 и 120 мест в квартале «Столичный»; на 130 мест на улице Трубецкой; на 350 мест на улице Реутовской.

В Красногорске появились детсады: на 320 мест в Нахабине; на 300 мест в поселке Ильинское-Усово; на 312 мест в районе ЖК «Митино парк».

В Ленинском городском округе построили детсад на 360 мест в ЖК «Пригород Лесное» и два сада по 120 мест каждый в поселке Развилка.

Также введены в эксплуатацию дошкольные учреждения: в Люберцах на 350 мест в поселке Красково; в Солнечногорске на 200 мест в деревне Голубое; в Котельниках в квартале «Новые Котельники» на 235 мест.