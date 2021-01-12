РИАМО - 12 янв. Специалисты Минэкологии Подмосковья примут участие в судебном заседании, где рассмотрят иск Межрайонной природоохранной прокуратуры к группе ответчиков, основным из которых является ООО «Экосервис», работающее в Воскресенске, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Компания занимается сбором, транспортировкой и переработкой отходов I-IV классов опасности на земельном участке в Воскресенске. Прокуратура провела проверку работы компании, в ходе которой были выявлены грубейшие нарушения. В 2018 году Минэкологии Подмосковья провело проверку по поручению Росприроднадзора, и нарушения были подтверждены.

«Выявлено несколько серьезных нарушений, и в первую очередь - введение в заблуждение лицензирующего органа. Так, компания при оформлении лицензии декларировала наличие у нее специализированного оборудования, которое позволяет обезвреживать опасные отходы, в том числе трансформаторов и конденсаторов», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что на самом деле у общества не оказалось обозначенного оборудования, которое находилось бы в рабочем состоянии. Было установлено, что компания принимала отходы от нескольких предприятий, которые не обезвреживались, а складировались или захоранивались. Так, по данным фактам в августе прошлого года было возбуждено уголовное дело.

Министерство поддержит исковые требования прокуратуры, в числе которых признать лицензию, выданную компании, недействительной и прекратить ее деятельность. Также в заявлении есть требование взыскать с нарушителя и владельца земельного участка 1,2 миллиона рублей в качестве компенсации ущерба, который был нанесен окружающей среде и подготовить проект рекультивации нарушенных земель за свой счет.