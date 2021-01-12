РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 янв. В 2021 году в рамках второго этапа благоустройства на береговой линии Саввинского пруда в подмосковной Балашихе смонтируют пирс, перила и завершат работы по укладке дорожек и бортового камня, сообщила главный эксперт управления благоустройства администрации Балашихи Татьяна Черномашенцева.

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Тарас Ефимов вместе с главным экспертом управления благоустройства администрации Балашихи Татьяной Черномашенцевой осмотрел первый этап благоустройства береговой линии Саввинского пруда, реализованный в рамках программы инициативного бюджетирования региона: обустроены дорожки, установлены скамейки, урны, теневой навес с качелями, столбы освещения, у береговой линии – атриум из лиственницы.

«Хорошо, что благоустройство началось со стороны жилых домов, детской площадки. Теперь к берегу пруда можно спуститься по удобной лесенке. По вечерам здесь светло, с горок катается детвора. Было бы неплохо почистить лед и устроить еще и каток. И, конечно, спасибо администрации Балашихи, которая поддержала инициативу жителей и в этом году продолжит работы», - сказал Ефимов.

Он отметил, что, несмотря на сжатые сроки (строители приступили к расчистке береговой линии в конце октября 2020 года), подрядная организация выполнила намеченный объем работ.

По словам Черномашенцевой, в текущем году на береговой линии смонтируют пирс, перила и выполнят укладку дорожек и бортового камня. Средства будут выделены из муниципального бюджета.

За проект благоустройства берега Саввинского пруда в рамках программы инициативного бюджетирования региона на портале «Добродел» проголосовало порядка 2,3 тысячи жителей Балашихи. На первый этап из регионального и местного бюджетов потрачено 8 миллионов рублей. Общая площадь благоустройства в 2020 году составила 0,7 гектара.