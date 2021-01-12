РИАМО - 12 янв. На портале «Добродел» в декабре провели опрос среди жителей Подмосковья о развитии конкуренции в регионе, в нем приняли участие 450 человек, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политики Московской области.

«По мнению большинства опрошенных жителей, конкуренция – это отсутствие монополистов на рынке, обеспечение равных условий для всех организаций, действующих на рынке, а также борьба между товаропроизводителями за более выгодные условия производства и сбыта товаров, за получение наибольшей прибыли», – говорится в сообщении.

При этом 35% опрошенных отметили, что форма собственности организации для них не имеет значения, еще столько же предпочитают пользоваться государственными организациями, а 24% – частными.

Основными барьерами для пользования жителями региона услугами частных организаций по-прежнему является их стоимость, а еще отсутствие гарантий стабильности. Положительными моментами в работе частников респонденты считают время работы, заинтересованность в клиенте и качество услуг.

Опрошенные жители считают, что госорганизации должны присутствовать в сферах образования, здравоохранения, соцуслуг, а частные – в сфере торговли и общественного питания, связи и интернета, бытового обслуживания.

Результаты опроса будут использованы в дальнейшей работе для совершенствования деятельности по содействию развитию конкуренции в регионе.