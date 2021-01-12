РИАМО - 12 янв. За прошлый год компания «Мострансавто» сдала на утилизацию порядка 23 тысяч устаревших покрышек общим весом 737 тонн, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Мострансавто» сотрудничает со специализированной компанией, которая вывозит шины с территорий филиалов и перерабатывает их.

«Полученная резиновая крошка может быть использована для изготовления покрытий детских и спортивных площадок, а также в производстве других резинотехнических изделий», — говорится в сообщении.

В минувшем году предприятие сдало на переработку на 12% устаревших покрышек больше, чем годом ранее.

Кроме того, на утилизацию в профильные компании организация направила другие категории товаров: более 92 тонн отработавших свой ресурс аккумуляторов, а также свыше 120 тонн моторного и трансмиссионного масла.

Прошлой осенью «Мострансавто» впервые заключило договор с компанией-производителем на изготовление и поставку около 11,5 тысячи покрышек с логотипом предприятия. Всесезонные шины с универсальным рисунком протектора предназначены для линейных автобусов большого и среднего классов. На сегодняшний день в транспортную компанию поступило свыше 6,8 тысячи покрышек с фирменной символикой.