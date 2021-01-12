РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 янв. Ансамбль из подмосковных Котельников стал лауреатом военно-поэтического смотра «Война. Победа. Память», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Народный коллектив Фольклорный ансамбль «Русская песня» стал лауреатом смотра музыкально-поэтических программ «Война. Победа. Память», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.

Смотр проводился с октября 2019 года по декабрь 2020 года при поддержке министерства социального развития Московской области, советов ветеранов и администраций муниципальных образований Подмосковья.

В областном этапе смотра приняли участие 45 творческих коллективов. Общее количество участников составило более 800 человек.