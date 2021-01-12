РИАМО - 12 янв. Во время сильных морозов, которые ударят в Москве на текущей неделе, бездомным помогут городские соцслужбы, жители также смогут помочь бездомному, позвонив в «Социальный патруль», сообщил РИАМО руководитель департамента труда и социальной защиты населения столицы Евгений Стружак.

В столице усиливаются морозы. К утру 17 января ожидается до минус 26 градусов, а днем будет не теплее минус 16 градусов. Такие морозы случаются в среднем раз в 9-10 лет.

«Еще с 1 ноября соцслужбы, помогающие бездомным людям, перешли на усиленный режим работы. В городе работают пункты обогрева, оказания срочной соцпомощи, Центр социальной адаптации имени Е.П. Глинки и четыре его филиала, а улицы патрулируют сотрудники соцзащиты и рассказывают, где можно получить поддержку», — сказал Стружак.

Он добавил, что жители смогут сообщить о бездомном, которому нужна помощь, в «Социальный патруль».

В холода число вызовов от москвичей с просьбой помочь бездомным может вырасти, но у города есть ресурсы, чтобы позаботиться о людях, попавших в беду.

На новогодних каникулах в городе также продолжали оказывать помощь бездомным. В пунктах оказания срочной социальной помощи и в пунктах обогрева можно выпить горячий чай, согреться. Бездомных также могут отвезти в центр социальной адаптации для получения всей необходимой помощи.

В центре предложат еду и теплую одежду, доврачебную помощь. Там также можно получить социальные услуги. Людям, попавшим в беду, помогут восстановить документы, вернуться домой, оформить пенсию, регистрацию, группу инвалидности, найти работу, окажут психологическую и юридическую помощь. В центре ежегодно оказывают около 1 миллиона услуг.

Обычно бездомные обращаются за ночлегом, доврачебной помощью, чтобы получить вещи, обогрев, питание. В Центр социальной адаптации имени Е.П. Глинки каждый день поступает около 300 вызовов.

Пункты обогрева (автобусы мобильной службы «Социальный патруль») работают около Белорусского, Ярославского, Киевского, Павелецкого и Курского вокзалов. В автобусах есть термосы с кипятком, наборы продуктов быстрого приготовления. В пунктах оказания срочной помощи работают НКО.

Обратиться в «Социальный патруль» можно по телефонам 8 (499) 357-01-80, 8 (495) 720-15-08. Служба прибудет в указанное место и окажет помощь бездомному, который в ней нуждается.

Москвичам рассказали, как они могут помочь бездомным в мороз>>