РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 янв. В подмосковных Люберцах в среду пройдет анимационная программа для детей «Старый Новый год с Бабой Ягой», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В среду малаховская библиотека имени Телешова приглашает юных люберчан на анимационную программу «Старый Новый год с Бабой Ягой». Мероприятие пройдет по адресу: поселок Малаховка, Быковское шоссе, дом №37», - говорится в сообщении.

Ребят ждут веселые конкурсы, загадки и песни. Начало в 12:00.

Прямая трансляция мероприятия также пройдет в Instagram-аккаунте: https://www.instagram.com/malahovskaya.biblioteka/.