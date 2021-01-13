РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 янв. В подмосковных Люберцах в среду пройдет анимационная программа для детей «Старый Новый год с Бабой Ягой», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.
«В среду малаховская библиотека имени Телешова приглашает юных люберчан на анимационную программу «Старый Новый год с Бабой Ягой». Мероприятие пройдет по адресу: поселок Малаховка, Быковское шоссе, дом №37», - говорится в сообщении.
Ребят ждут веселые конкурсы, загадки и песни. Начало в 12:00.
Прямая трансляция мероприятия также пройдет в Instagram-аккаунте: https://www.instagram.com/malahovskaya.biblioteka/.
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