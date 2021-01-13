РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 янв. Первый заместитель главы Королева Юрий Копцик проведет прием граждан в среду, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Прием пройдет в дистанционном формате с 15:00 до 18:00.

«Первый заместитель главы города в среду проведет дистанционный прием жителей. Запись на прием ведется предварительно по телефону: 8(495)516-88-86», - говорится в сообщении.

Свои предложения и замечания жители Королева могут направлять с помощью электронной приемной сайта www.korolev.ru.