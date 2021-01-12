РИАМО - 12 янв. В Подмосковье объявили аукцион про продаже нежилого помещения с земельным участком, расположенным в деревне Шохово Можайского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политики Московской области.

Площадь здания составляет 136,4 квадратных метра, земельного участка – 948 квадратных метров. Лот находится по адресу: деревня Шохово, улица Центральная, дом 7.

«Объект аукциона — это отдельно стоящее одноэтажное здание, на участке есть древесно-кустарниковая растительность. Помещение имеет водоснабжение, электроснабжение, канализацию, горячее водоснабжение, газоснабжение и отопление», — говорится в сообщении.

Рядом со зданием находится преимущественно жилая многоэтажная и общественно-деловая застройка, а также магазины.

Стартовая цена за объект составляет более 2,1 миллиона рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 3 февраля на электронной торговой площадке РТС-тендер. Аукцион пройдет 5 февраля.