РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 янв. Плановое отключение электроэнергии состоится в среду на четырех улицах в деревне Новофрязино, сообщается на официальной странице Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с производством плановых работ в среду в деревне Новофрязино с 10:00 до 12:00 будет отключено электричество», - говорится в сообщении.

Прекращение подачи электроэнергии пройдет на улицах Маяковского, Льва Толстого, Шоссейная и Островского.