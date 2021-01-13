РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 янв. В подмосковном Подольске в среду проведут оперативно-профилактическое мероприятие, в ходе которого проверят наличие детских кресел у водителей, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«В связи с участившимися случаями ДТП, в которых получают ранения несовершеннолетние пассажиры, сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по Подольску в среду проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло», - говорится в сообщении.

Жителей округа попросили беречь детей и не рисковать их жизнью.