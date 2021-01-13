РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 янв. В подмосковном Подольске в среду отключат холодное водоснабжение в многоквартирном доме на улице Свердлова, для жителей установят во дворе бочку с питьевой водой, сообщается в группе «Водоканал Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с аварийно-ремонтными работами МУП «Водоканал» на сетях водопровода в среду с 09:00 не будут подавать холодную воду на улице Свердлова в доме №53/70. Бочку с питьевой водой установят вблизи этого дома. Водоснабжение восстановят в 17:00», - говорится в сообщении.

МУП «Водоканал» принес извинения за неудобства. Уточнить подробности можно в диспетчерской службе Водоканала по телефону: 8 (496) 754-00-53.​