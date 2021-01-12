РИАМО - 12 янв. Администрация городского округа Коломна выставила на торги нежилое помещение, его площадь составляет 447,8 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Помещение, которое находится в поселке Сергиевский, продадут. Стартовая цена за объект составляет 1,17 миллиона рублей. Торги состоятся 5 февраля 2021 года.

«Нежилое помещение находится в собственности Коломенского городского округа Московской области в одноэтажном кирпичном здании, в котором также расположен склад. Юридически и фактически помещение свободно и не занято другими лицами», – говорится в сообщении.

Рядом с объектом аукциона располагаются объекты социальной инфраструктуры. К зданию также имеются подъездные пути.

Заявки, которые позволяют стать участником торгов, принимаются на электронной торговой площадке РТС-тендер. Перейти на нее можно по ссылке: www.rts-tender.ru (номер процедуры: 47972).