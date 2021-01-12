РИАМО - 12 янв. В 2021 году Мосгордума планирует рассмотреть законопроекты, касающиеся НКО, инвестиционной и промышленной политики, полномочий муниципальных депутатов и другие документы, сообщается на сайте столичного парламента.
Первоочередные задачи на первый квартал текущего года обсудили на заключительном заседании комиссии по организации работы думы.
Он добавил, что в городе продолжат создание условий для развития наукоемкой деятельности, поэтому планируют внести изменения в правовые акты, которые регламентируют инвестиционную и промышленную политику. Будут уточнены понятия «резидент технопарка» и «якорный резидент», пересмотрят аспекты заключения специальных инвестиционных контрактов.
Шапошников отметил, что также на управляющие компании и резидентов промышленных технопарков могут распространить меры поддержки, которые действуют для остальных субъектов в сфере промышленности.
«Также будут внесены изменения в закон «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве». Они будут касаться срока, в течение которого за муниципальным депутатом столицы, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, будет сохраняться место работы», — добавил председатель Мосгордумы.
Он уточнил, что в этом году Мосгордума продолжит работу по приведению законодательства города в соответствие с федеральным из-за внесения изменений в Конституцию.
Помимо этого, планируется внести изменения в законы для упрощения получения выплат на детей, которые находятся под опекой или попечительством. Список документов для получения выплаты должен существенно уменьшиться.
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