РИАМО - 12 янв. В 2021 году Мосгордума планирует рассмотреть законопроекты, касающиеся НКО, инвестиционной и промышленной политики, полномочий муниципальных депутатов и другие документы, сообщается на сайте столичного парламента.

Первоочередные задачи на первый квартал текущего года обсудили на заключительном заседании комиссии по организации работы думы.

«В связи с активным развитием волонтерского движения в период пандемии и эффективным участием НКО в жизни москвичей требует юридического уточнения понятие «некоммерческая организация – исполнитель общественно полезных услуг». Поэтому в числе документов, которые будут рассмотрены в ближайшее время, – внесение изменений в столичный закон «О взаимодействии органов государственной власти города Москвы с негосударственными некоммерческими организациями», — сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он добавил, что в городе продолжат создание условий для развития наукоемкой деятельности, поэтому планируют внести изменения в правовые акты, которые регламентируют инвестиционную и промышленную политику. Будут уточнены понятия «резидент технопарка» и «якорный резидент», пересмотрят аспекты заключения специальных инвестиционных контрактов.

Шапошников отметил, что также на управляющие компании и резидентов промышленных технопарков могут распространить меры поддержки, которые действуют для остальных субъектов в сфере промышленности.

«Также будут внесены изменения в закон «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве». Они будут касаться срока, в течение которого за муниципальным депутатом столицы, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, будет сохраняться место работы», — добавил председатель Мосгордумы.

Он уточнил, что в этом году Мосгордума продолжит работу по приведению законодательства города в соответствие с федеральным из-за внесения изменений в Конституцию.

Помимо этого, планируется внести изменения в законы для упрощения получения выплат на детей, которые находятся под опекой или попечительством. Список документов для получения выплаты должен существенно уменьшиться.