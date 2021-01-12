РИАМО - 12 янв. Еще 60 новых автомобилей неотложной помощи передали по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева поликлиникам для более мобильной помощи пациентам, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Наибольшее число машин поступило в Шатурскую и Раменскую ЦРБ, Мытищинскую горбольницу и Дедовскую больницу. Всего автопарк пополнили 38 медучреждений в 21 округе.

«Сейчас у врачей неотложной помощи рекордное количество вызовов, поэтому новые автомобили стали хорошим подспорьем для сокращения сроков ее оказания», — сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она добавила, что автомобили будут использоваться амбулаторно-поликлинической службой для обслуживания пациентов на дому.

Машины передали медучреждениям в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В 2020 году для оказания неотложной медицинской помощи в лечебные заведения региона поступило 200 автомобилей.

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