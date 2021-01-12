РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 янв. В подмосковном Подольске специальные бригады ежедневно убирают снег, наледь и сосульки с кровель 690 многоквартирных домов, для этого задействовали около 150 человек, сообщается на сайте администрации округа.

В Подольске ежедневно убирают снег, наледь и сосульки с кровель многоквартирных домов. Для оперативной работы сформировали специальные бригады подрядных организаций. Контроль за содержанием и очисткой кровель осуществляют представители администрации городского округа Подольск.

«В Подольске подвержены образованию наледи и сосулек 480 домов со скатной кровлей и 210 с плоской. По сведению управляющих компании, в работе задействованы около 150 человек. Составлен специальный план-график. Кровли подлежат очистке, когда толщина образовавшегося снега более 10 сантиметров», - говорится в сообщении.

Во вторник к расчистке скатных кровель на улице Литейная, 30/9 и Подольских курсантов, 8/21 рабочие приступили рано утром. Эти многоквартирные дома находятся под управлением МУЖРП №5.

«Обследование кровель проходит в ежедневном режиме. Управляющая компания обслуживает 168 многоквартирных домов, имеющих скатную кровлю. При обнаружении снега и сосулек бригада немедленно приступает к работе. Во время работы ситуацию внизу контролируют два дежурных специалиста – это нужно для безопасности прохожих. Очистку кровель каждого дома проводят пять специально обученных человек», - сказал директор МУЖРП №5 Николай Степанов.

Перед уборкой рабочие ограждают опасные участки на ширину возможного падения снега специальной сигнальной лентой. Также в соответствии с требованиями техники безопасности вблизи устанавливают знаки, запрещающие переходное движение, а на домах – предупреждающие таблички «Осторожно сосульки».

Существует несколько типов скатных кровель – шиферная и с ограждением, где можно работать альпинистам-высотникам. Где нет кровельного ограждения, сосульки сбивают. Каждый день бригады очищают порядка 20-40 кровель.

Жителей, у которых на доме образовались снежные навесы и наледи, просят обратиться в свою управляющую компанию или позвонить по телефону горячей линии комитета по ЖКХ администрации городского округа Подольск 8 (496) 755-57-93 в рабочие дни с 9:00 до 18:00.