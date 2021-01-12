РИАМО - 12 янв. Дорожные службы Подмосковья во вторник очистили от снега и обработали более 14,5 тысячи километров дорог, в приоритетном порядке проводятся работы на вылетных магистралях, дорогах с интенсивным движением, маршрутах общественного транспорта, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На дорогах Подмосковья сегодня в течение дня работали свыше 2 тысяч дорожных рабочих и более 1,3 тысячи единиц специализированных дорожных машин. Всего очищено и обработано более 14,5 тысячи километров региональных и муниципальных дорог», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В приоритете работы проводятся на маршрутах движения общественного транспорта, на подъездах к социально значимым объектам, вылетных магистралях, дорогах с интенсивным движением, пешеходных дорожках и тротуарах.

Водителей призвали быть внимательными и аккуратными за рулем.